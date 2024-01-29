В Украине объявлена воздушная тревога 29 января

Вражеские ракеты в небе. Иллюстративное фото: AP

В Украине объявлена воздушная тревога. Для областей существует угроза применения баллистического вооружения противника.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 29 января

По данным Воздушных сил ВСУ, сигнал воздушной тревоги в Украине объявлен из-за угрозы поражения российскими ракетами. Харьковская и Сумская области находятся в опасности из-за активности вражеской тактической авиации. В Донецкой области ракетная угроза.

"Днепропетровская, Запорожская области — угроза применения баллистического вооружения!" — указывают в ВС ВСУ.

Скриншот постов ПС ВСУ

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях Украины:

Сумская;

Харьковская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская.

Карта воздушных тревог 29 января

Напомним, в течение 28-29 января под вражеским огнем оказались более 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак оккупантов повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.