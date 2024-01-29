В Украине объявлена воздушная тревога 29 января

В Украине раздается воздушная тревога — какая угроза
В Украине объявлена воздушная тревога. Для областей существует угроза применения баллистического вооружения противника.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине 29 января
По данным Воздушных сил ВСУ, сигнал воздушной тревоги в Украине объявлен из-за угрозы поражения российскими ракетами. Харьковская и Сумская области находятся в опасности из-за активности вражеской тактической авиации. В Донецкой области ракетная угроза.
"Днепропетровская, Запорожская области — угроза применения баллистического вооружения!" — указывают в ВС ВСУ.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях Украины:
- Сумская;
- Харьковская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская.
Напомним, в течение 28-29 января под вражеским огнем оказались более 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак оккупантов повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
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