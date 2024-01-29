В Україні оголошено повітряну тривогу 29 січня

В Україні лунає повітряна тривога — яка загроза
В Україні оголошено повітряну тривогу. Для областей існує загроза застосування балістичного озброєння ворога.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні 29 січня
За даними Повітряних Сил ЗСУ, сигнал повітряної тривоги в Україні оголошений через загрозу ураження російськими ракетами. Харківська та Сумська області наразі перебувають в небезпеці через активність ворожої тактичної авіації. У Донецькій області є ракетна загроза.
"Дніпропетровська, Запорізька області — загроза застосування балістичного озброєння!" — вказують в ПС ЗСУ.
Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях України:
- Сумська;
- Харківська;
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
Нагадаємо, впродовж 28-29 січня під ворожим вогнем опинилися понад 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак окупантів пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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