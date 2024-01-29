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В Україні лунає повітряна тривога — яка загроза

29 січня 2024 12:28
оновлено: 12:37
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні оголошено повітряну тривогу 29 січня
Ворожі ракети в небі. Ілюстративне фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні оголошено повітряну тривогу. Для областей існує загроза застосування балістичного озброєння ворога.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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За даними Повітряних Сил ЗСУ, сигнал повітряної тривоги в Україні оголошений через загрозу ураження російськими ракетами. Харківська та Сумська області наразі перебувають в небезпеці через активність ворожої тактичної авіації. У Донецькій області є ракетна загроза.

"Дніпропетровська, Запорізька області — загроза застосування балістичного озброєння!" — вказують в ПС ЗСУ.

Скриншот дописів ПС ЗСУ
Скриншот дописів ПС ЗСУ

Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях України:

  • Сумська;
  • Харківська;
  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Запорізька;
Мапа повітряних тривог 29 січня
Мапа повітряних тривог 29 січня

Нагадаємо, впродовж 28-29 січня під ворожим вогнем опинилися понад 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак окупантів пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

війна
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