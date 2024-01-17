Масштабная воздушная тревога в Украине 17 января — какая угроза

Российский самолет МиГ-31К. Фото: росСМИ

Сегодня во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. С российского аэродрома "Моздок" взлетел самолет МиГ-31К.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Обновлено 10:57. В ПС сообщили о движении ракеты в Кривой Рог.

Обновлено 10:44. Мониторинговые каналы сообщили, что зафиксирован взлет самолета-дозаправщика Ил-78М.

Сегодня по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара.

Воздушная тревога на Украине 17 января. Фото: скриншот

"Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Моздок"", — сообщили в Воздушных силах.

МиГ-31К — носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны.

Напомним, в ночь на 17 января российские военные атаковали юг Украины ударными беспилотниками. Силы ПВО сбивали вражеские цели почти три часа. В результате сбития дронов на подлете в Одесскую область большинство упали в море, однако часть нанесла значительные повреждения.



Обломки некоторых сбитых БпЛА и взрывная волна нанесли повреждения многоквартирным домам, автомобилям местных жителей. Возникли пожары.

Добавим, российские захватчики атаковали Харьков вечером 16 января. Известно, что оккупанты ударили по жилым кварталам города, в результате чего пострадали.