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В Украине масштабная воздушная тревога — в небе вражеская авиация

17 января 2024 10:34
обновлено: 10:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Масштабная воздушная тревога в Украине 17 января — какая угроза
Российский самолет МиГ-31К. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. С российского аэродрома "Моздок" взлетел самолет МиГ-31К. 

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Сегодня по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара.

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Воздушная тревога на Украине 17 января. Фото: скриншот

"Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Моздок"", — сообщили в Воздушных силах.

МиГ-31К — носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны.

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Напомним, в ночь на 17 января российские военные атаковали юг Украины ударными беспилотниками. Силы ПВО сбивали вражеские цели почти три часа. В результате сбития дронов на подлете в Одесскую область большинство упали в море, однако часть нанесла значительные повреждения.

Обломки некоторых сбитых БпЛА и взрывная волна нанесли повреждения многоквартирным домам, автомобилям местных жителей. Возникли пожары.

Добавим, российские захватчики атаковали Харьков вечером 16 января. Известно, что оккупанты ударили по жилым кварталам города, в результате чего пострадали.

обстрелы
воздушная тревога
самолеты
война в Украине

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