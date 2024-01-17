Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Україні масштабна повітряна тривога — у небі ворожа авіація arrow

В Україні масштабна повітряна тривога — у небі ворожа авіація

17 січня 2024 10:34
оновлено: 10:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Масштабна повітряна тривога в Україні 17 січня — яка загроза
Російський літак МіГ-31К. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. З російського аеродрому "Моздок" злетів літак МіГ-31К.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 17 січня

Оновлено 10:57. У ПС повідомили про рух ракети на Кривий Ріг. 

null

Оновлено 10:44. Моніторингові канали повідомили, що зафіксовано зліт літака-дозаправника Іл-78М.

null

Сьогодні по всій Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару. 

null
Повітряна тривога в Україні 17 січня. Фото: скриншот

"Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Моздок"", — повідомили в Повітряних силах.

МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

null

Нагадаємо, в ніч проти 17 січня російські військові атакували південь України ударними безпілотниками. Сили ППО збивали ворожі цілі впродовж майже трьох годин. Внаслідок збиття дронів на підльоті до Одещини більшість впали в море, однак частина завдала значних пошкоджень.

Уламки деяких збитих БпЛА та вибухова хвиля завдали пошкоджень багатоквартирним будинкам, автомобілям місцевих жителів. Виникли пожежі.

Додамо, російські загарбники атакували Харків увечері 16 січня. Відомо, що окупанти вдарили по житлових кварталах міста, внаслідок чого є постраждалі.

обстріли
повітряна тривога
літаки
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі