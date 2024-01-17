Масштабна повітряна тривога в Україні 17 січня — яка загроза

Російський літак МіГ-31К. Фото: росЗМІ

Сьогодні у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. З російського аеродрому "Моздок" злетів літак МіГ-31К.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Сьогодні по всій Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.

Повітряна тривога в Україні 17 січня. Фото: скриншот

"Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Моздок"", — повідомили в Повітряних силах.

МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Нагадаємо, в ніч проти 17 січня російські військові атакували південь України ударними безпілотниками. Сили ППО збивали ворожі цілі впродовж майже трьох годин. Внаслідок збиття дронів на підльоті до Одещини більшість впали в море, однак частина завдала значних пошкоджень.



Уламки деяких збитих БпЛА та вибухова хвиля завдали пошкоджень багатоквартирним будинкам, автомобілям місцевих жителів. Виникли пожежі.

Додамо, російські загарбники атакували Харків увечері 16 січня. Відомо, що окупанти вдарили по житлових кварталах міста, внаслідок чого є постраждалі.