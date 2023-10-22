В Украине возможен дефицит БпЛА из-за ограничения Китая на экспорт, — BBC

Беспилотник. Фото: wing.com.ua

Во время боевых действий большинство дронов, которые используются как Украиной, так и Россией, производятся в Китае. Однако из-за китайских ограничений количество таких беспилотников сокращается.

Об этом сообщает BBC Monitoring.

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Китай ввел с 1 сентября ограничения, касающиеся дронов большего радиуса действия весом более 4 кг, а также связанного с дронами оборудования, например, некоторых камер и радио модулей.

Теперь китайские производители должны подать заявку на экспортные лицензии и предоставить сертификаты конечному пользователю. А правительство страны заявило, что коммерческие китайские дроны нельзя использовать в военных целях.

Закупка дронов для Украины

По словам украинских волонтеров и военных, последние китайские ограничения пока минимально повлияли на доступность беспилотников, особенно "Мавиков". Однако говорят, что стало сложнее снабжение запчастей, поэтому есть опасения, что в будущем ситуация может ухудшиться.

Напомним, что россияне производят беспилотники неустановленного типа из подручных материалов. Так, двигатели у БПЛА китайского производства, купленные на AliExpress.