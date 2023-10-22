Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Украине возможен дефицит БпЛА из-за ограничения Китая на экспорт, — BBC arrow

В Украине возможен дефицит БпЛА из-за ограничения Китая на экспорт, — BBC

22 октября 2023 13:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине возможен дефицит БпЛА из-за ограничения Китая на экспорт, — BBC
Беспилотник. Фото: wing.com.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во время боевых действий большинство дронов, которые используются как Украиной, так и Россией, производятся в Китае. Однако из-за китайских ограничений количество таких беспилотников сокращается.

Об этом сообщает BBC Monitoring.

Читайте также:

Ограничение экспорта беспилотников из Китая

Китай ввел с 1 сентября ограничения, касающиеся дронов большего радиуса действия весом более 4 кг, а также связанного с дронами оборудования, например, некоторых камер и радио модулей.

Теперь китайские производители должны подать заявку на экспортные лицензии и предоставить сертификаты конечному пользователю. А правительство страны заявило, что коммерческие китайские дроны нельзя использовать в военных целях.

Закупка дронов для Украины

По словам украинских волонтеров и военных, последние китайские ограничения пока минимально повлияли на доступность беспилотников, особенно "Мавиков". Однако говорят, что стало сложнее снабжение запчастей, поэтому есть опасения, что в будущем ситуация может ухудшиться.

Напомним, что россияне производят беспилотники неустановленного типа из подручных материалов. Так, двигатели у БПЛА китайского производства, купленные на AliExpress.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме