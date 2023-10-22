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В Україні можливий дефіцит БпЛА через обмеження Китаю на експорт, — ВВС

22 жовтня 2023 13:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні можливий дефіцит БпЛА через обмеження Китаю на експорт, — ВВС
Безпілотник. Фото: wing.com.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Під час бойових дій більшість дронів, які використовуються, як Україною, так і Росією, виготовляються в Китаї. Проте через китайські обмеження, кількість таких безпілотників скорочується.

Про це повідомляє BBC Monitoring.

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Обмеження експорту безпілотників з Китаю

Китай запровадив з 1 вересня обмеження, які стосуються дронів більшого радіуса дії вагою понад 4 кг, а також пов’язаного з дронами обладнання, наприклад деяких камер і радіомодулів.

Тепер китайські виробники повинні подати заявку на експортні ліцензії та надати сертифікати кінцевого користувача. А уряд країни заявив, що комерційні китайські дрони не можна використовувати у військових цілях.

Закупівля дронів для України

За словами українських волонтерів та військових, останні китайські обмеження поки що мінімально вплинули на доступність безпілотників, особливо "Мавіків". Проте кажуть, що стало складнішим постачання запчастин, тому є побоювання, що в майбутньому ситуація може погіршитися.

Нагадаємо, що росіяни виробляють безпілотники невстановленого типу з підручних матеріалів. Так, двигуни в БПЛА китайського виробництва, куплені на AliExpress.

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