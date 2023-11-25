В Украине могут изменить модель проведения мобилизации — в ОП рассказали детали
В Украине есть потребность в изменении модели проведения мобилизации. Это спровоцировано состоянием украинцев, которые сейчас находятся в психоэмоциональной яме.
Такое мнение высказал советник Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
В Украине могут внести изменения в мобилизацию
По его словам, мобилизация стала темой, которую часто используют в пропагандистских материалах.
"Нужно внести определенные коррективы в модели проведения мобилизации", — добавил он.
Подоляк говорит, что сейчас Украина находится в психоэмоциональной яме, поскольку 2 года войны — это очень большой срок.
В таких условиях люди хотят услышать более четкие ответы на следующие вопросы:
- какие будут правила;
- кто будет мобилизован;
- по тренингам и обучающим программам.
"Президент хочет, чтобы военные отвечали не просто на абстрактные вопросы, а на конкретные по срокам, по поводу того, как будет проходить обучение, по поводу того, как люди будут мобилизовать и демобилизовать и все, что касается денежного довольствия, социальные выплаты семьям или социальные выплаты военным", — рассказал Подоляк.
Он подчеркнул, что такие вопросы нуждаются в урегулировании, потому что на разных этапах возникают потребности в изменениях.
Добавим, член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия выразил обеспокоенность отсутствием четко определенной стратегии мобилизации в Украине.
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