В Україні можуть змінити модель проведення мобілізації — в ОП розповіли деталі
В Україні є потреба у зміні моделі проведення мобілізації. Це спровоковано станом українців, які перебувають зараз перебувають у психоемоційній ямі.
Таку думку висловив радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
В Україні можуть внести зміни до мобілізації
За його словами, мобілізація стала тією темою, яку часто використовують у пропагандистських матеріалах.
"Потрібно внести певні корективи в моделі проведення мобілізації", — додав він.
Подоляк каже, що зараз Україна перебуває у психоемоційній ямі, оскільки 2 роки війни — це дуже великий термін.
За таких умовах люди хочуть почути більш чіткі відповіді на такі запитання:
- які будуть правила;
- хто буде мобілізований;
- щодо тренінгів та навчальних програм.
"Президент хоче, щоб військові відповідали не просто на абстрактні питання, а на конкретні щодо термінів, щодо того, як проходитиме навчання, щодо того, як люди мобілізуватимуться і демобілізуватимуться і все, що стосується грошового забезпечення, соціальні виплати сім'ям чи соціальні виплати військовим", — розповів Подоляк.
Він наголосив, що такі питання потребують врегулювання, тому що на різних етапах виникають потреби у змінах.
Додамо, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія висловив занепокоєння відсутністю чітко визначеної стратегії мобілізації в Україні.
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