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В Україні можуть змінити модель проведення мобілізації — в ОП розповіли деталі

25 листопада 2023 02:10
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
В Україні можуть змінити модель проведення мобілізації — в ОП розповіли деталі
Радник Офісу президента Михайло Подоялк. Фото: УНІАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні є потреба у зміні моделі проведення мобілізації. Це спровоковано станом українців, які перебувають зараз перебувають у психоемоційній ямі.

Таку думку висловив радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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За його словами, мобілізація стала тією темою, яку часто використовують у пропагандистських матеріалах. 

"Потрібно внести певні корективи в моделі проведення мобілізації", — додав він.

Подоляк каже, що зараз Україна перебуває у психоемоційній ямі, оскільки 2 роки війни — це дуже великий термін.

За таких умовах люди хочуть почути більш чіткі відповіді на такі запитання:

  • які будуть правила;
  • хто буде мобілізований;
  • щодо тренінгів та навчальних програм.

"Президент хоче, щоб військові відповідали не просто на абстрактні питання, а на конкретні щодо термінів, щодо того, як проходитиме навчання, щодо того, як люди мобілізуватимуться і демобілізуватимуться і все, що стосується грошового забезпечення, соціальні виплати сім'ям чи соціальні виплати військовим", — розповів Подоляк.

Він наголосив, що такі питання потребують врегулювання, тому що на різних етапах виникають потреби у змінах.

Додамо, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія висловив занепокоєння відсутністю чітко визначеної стратегії мобілізації в Україні.

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