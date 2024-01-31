Воздушная тревога в Украине сейчас 31 января - что произошло

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога — какая опасность
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога днем, 31 января. Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в Украине возникла ракетная опасность. Зафиксирован взлет вражеского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижнегородской области.
В Воздушных силах ВСУ призывают украинцев не игнорировать воздушную тревогу и пройти в укрытия.
В свою очередь мониторинговые каналы сообщили, что на этот раз произошел нетипичный вылет истребителей, а именно шесть бортов в небе.
Карта воздушных тревог
Напомним, что в Кривом Роге прогремел мощный взрыв. При этом, в регионе объявлена воздушная тревога.
Кроме того, вечером 30 января в результате атаки иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на Харьков вспыхнул пожар. Зафиксировано попадание в одну из жилых застроек.
Также мы писали, что в Харькове в результате удара повреждена исключительно гражданская инфраструктура, а на проезжей части — воронка.
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