Воздушная тревога в Украине сейчас 31 января - что произошло

Российский МиГ-31К. Фото: росСМИ

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога днем, 31 января. Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в Украине возникла ракетная опасность. Зафиксирован взлет вражеского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижнегородской области.

В Воздушных силах ВСУ призывают украинцев не игнорировать воздушную тревогу и пройти в укрытия.

Сообщение о воздушной тревоге. Фото: скриншот

В свою очередь мониторинговые каналы сообщили, что на этот раз произошел нетипичный вылет истребителей, а именно шесть бортов в небе.

Сообщение об истребителе в небе. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог

Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что в Кривом Роге прогремел мощный взрыв. При этом, в регионе объявлена воздушная тревога.

Кроме того, вечером 30 января в результате атаки иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на Харьков вспыхнул пожар. Зафиксировано попадание в одну из жилых застроек.

Также мы писали, что в Харькове в результате удара повреждена исключительно гражданская инфраструктура, а на проезжей части — воронка.