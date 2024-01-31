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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога — какая опасность

31 января 2024 15:20
обновлено: 15:32
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Воздушная тревога в Украине сейчас 31 января - что произошло
Российский МиГ-31К. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога днем, 31 января. Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в Украине возникла ракетная опасность. Зафиксирован взлет вражеского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижнегородской области.

В Воздушных силах ВСУ призывают украинцев не игнорировать воздушную тревогу и пройти в укрытия.

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Сообщение о воздушной тревоге. Фото: скриншот

В свою очередь мониторинговые каналы сообщили, что на этот раз произошел нетипичный вылет истребителей, а именно шесть бортов в небе.

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Сообщение об истребителе в небе. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог

Карта повітряних тривог
Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что в Кривом Роге прогремел мощный взрыв. При этом, в регионе объявлена воздушная тревога.

Кроме того, вечером 30 января в результате атаки иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на Харьков вспыхнул пожар. Зафиксировано попадание в одну из жилых застроек.

Также мы писали, что в Харькове в результате удара повреждена исключительно гражданская инфраструктура, а на проезжей части — воронка.

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Украина
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