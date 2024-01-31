Повітряна тривога в Україні зараз 31 січня – що сталося

Російський МіГ-31К. Фото: росЗМІ

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу вдень, 31 січня. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в Україні виникла ракетна небезпека. Зафіксовано зліт ворожого винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

У Повітряних силах ЗСУ закликають українців не ігнорувати повітряну тривогу та пройти до укриття.

Повідомлення про повітряну тривогу. Фото: скриншот

У свою чергу, моніторингові канали повідомили, що цього разу стався нетиповий виліт винищувача, а саме шість бортів у небі.

Повідомлення про винищувач у небі. Фото: скриншот

Карта повітряних тривог

Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, що у Кривому Розі пролунав потужний вибух. При цьому в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Крім того, увечері 30 січня внаслідок атаки іранських дронів-камікадзе Shahed-136 на Харків спалахнула пожежа. Зафіксовано попадання в одну із житлових забудов.

Також ми писали, що у Харкові внаслідок удару пошкоджено виключно громадянську інфраструктуру, а на проїжджій частині — лійка.