Повітряна тривога в Україні зараз 31 січня – що сталося

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу — яка небезпека
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу вдень, 31 січня. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в Україні виникла ракетна небезпека. Зафіксовано зліт ворожого винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
У Повітряних силах ЗСУ закликають українців не ігнорувати повітряну тривогу та пройти до укриття.
У свою чергу, моніторингові канали повідомили, що цього разу стався нетиповий виліт винищувача, а саме шість бортів у небі.
Карта повітряних тривог
Нагадаємо, що у Кривому Розі пролунав потужний вибух. При цьому в регіоні оголошено повітряну тривогу.
Крім того, увечері 30 січня внаслідок атаки іранських дронів-камікадзе Shahed-136 на Харків спалахнула пожежа. Зафіксовано попадання в одну із житлових забудов.
Також ми писали, що у Харкові внаслідок удару пошкоджено виключно громадянську інфраструктуру, а на проїжджій частині — лійка.
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