Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу — яка небезпека arrow

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу — яка небезпека

31 січня 2024 15:20
оновлено: 15:32
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Повітряна тривога в Україні зараз 31 січня – що сталося
Російський МіГ-31К. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу вдень, 31 січня. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в Україні виникла ракетна небезпека. Зафіксовано зліт ворожого винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

У Повітряних силах ЗСУ закликають українців не ігнорувати повітряну тривогу та пройти до укриття.

скріншот
Повідомлення про повітряну тривогу. Фото: скриншот

У свою чергу, моніторингові канали повідомили, що цього разу стався нетиповий виліт винищувача, а саме шість бортів у небі.

скріншот
Повідомлення про винищувач у небі. Фото: скриншот

Карта повітряних тривог

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, що у Кривому Розі пролунав потужний вибух. При цьому в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Крім того, увечері 30 січня внаслідок атаки іранських дронів-камікадзе Shahed-136 на Харків спалахнула пожежа. Зафіксовано попадання в одну із житлових забудов.

Також ми писали, що у Харкові внаслідок удару пошкоджено виключно громадянську інфраструктуру, а на проїжджій частині — лійка.

вибух
Україна
повітряна тривога
літаки
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі