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В Украине объявлена воздушная тревога — где есть опасность

7 декабря 2023 20:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине объявлена воздушная тревога — где есть опасность
Вражеский дрон. Иллюстративное фото: соцсети
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине в очередной раз объявлена воздушная тревога. Сейчас есть угроза применения вражеских беспилотников для Днепропетровской и Запорожской областей.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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"Внимание! Запорожская область — угроза применения вражеских ударных БпЛА! Двигаются в направлении Днепропетровской области!" — отметили в сообщении.

угроза беспилотников
Скриншот сообщения из Telegram Воздушные Силы ВСУ

Где есть угроза

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

До отбоя находитесь в укрытиях.

угроза беспилотников
Карта воздушных тревог

Напомним, за последние несколько дней россияне активизировали атаки ударными БпЛА. В частности, больше всего от вражеских ударов страдает именно юг.

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