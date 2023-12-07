В Украине объявлена воздушная тревога — где есть опасность
7 декабря 2023 20:51
Вражеский дрон. Иллюстративное фото: соцсети
В Украине в очередной раз объявлена воздушная тревога. Сейчас есть угроза применения вражеских беспилотников для Днепропетровской и Запорожской областей.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Читайте также:
"Внимание! Запорожская область — угроза применения вражеских ударных БпЛА! Двигаются в направлении Днепропетровской области!" — отметили в сообщении.
Где есть угроза
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.
До отбоя находитесь в укрытиях.
Напомним, за последние несколько дней россияне активизировали атаки ударными БпЛА. В частности, больше всего от вражеских ударов страдает именно юг.
Читайте Новини.LIVE!