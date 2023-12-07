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В Україні оголошено повітряну тривогу — де є небезпека

7 грудня 2023 20:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні оголошено повітряну тривогу — де є небезпека
Ворожий дрон. Ілюстративне фото: соцмережі
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні вчергове оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза застосування ворожих безпілотників для Дніпропетровської і Запорізької областей.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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"Увага! Запорізька область — загроза застосування ворожих ударних БпЛА! Рухаються в напрямку Дніпропетровської області!" — зазначили у повідомленні.

загроза безпілотників
Скриншот допису з Telegram Повітряні Сили ЗСУ

Де є загроза

Наразі повітряна тривога оголошена в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

До відбою перебувайте в укриттях. 

загроза безпілотників
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, протягом останніх кількох днів росіяни активізували атаки ударними БпЛА. Зокрема, найбільше від ворожих ударів потерпає саме південь. 

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