В Україні оголошено повітряну тривогу — де є небезпека
7 грудня 2023 20:51
Ворожий дрон. Ілюстративне фото: соцмережі
В Україні вчергове оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза застосування ворожих безпілотників для Дніпропетровської і Запорізької областей.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
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"Увага! Запорізька область — загроза застосування ворожих ударних БпЛА! Рухаються в напрямку Дніпропетровської області!" — зазначили у повідомленні.
Де є загроза
Наразі повітряна тривога оголошена в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.
До відбою перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, протягом останніх кількох днів росіяни активізували атаки ударними БпЛА. Зокрема, найбільше від ворожих ударів потерпає саме південь.
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