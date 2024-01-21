В Украине объявлена воздушная тревога — какая опасность

Пуск ракеты. Иллюстративное фото: REUTERS

Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога сегодня, 21 января. Сейчас есть угроза баллистического вооружения с юга.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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"Угроза баллистики с Юга. Если в вашей области тревога, пройдите в укрытие!" — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram "Мониторинг Украина"

Где есть опасность

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Львовской;

Харьковской;

Кировоградской;

Николаевской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Херсонской;

Одесской.

Карта воздушных тревог

Напомним, в Николаевской области бойцы ГСЧС ликвидировали пожар, который произошел из-за российской атаки. В ночь на 21 января Россия беспилотником атаковала один из населенных пунктов Снигиревской общины.