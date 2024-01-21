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В Украине объявлена воздушная тревога — какая опасность

21 января 2024 13:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине объявлена воздушная тревога — какая опасность
Пуск ракеты. Иллюстративное фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога сегодня, 21 января. Сейчас есть угроза баллистического вооружения с юга.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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"Угроза баллистики с Юга. Если в вашей области тревога, пройдите в укрытие!" — говорится в сообщении.

угроза ракет
Скриншот сообщения из Telegram "Мониторинг Украина"

Где есть опасность

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Львовской;
  • Харьковской;
  • Кировоградской;
  • Николаевской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Херсонской;
  • Одесской.
угроза ракет
Карта воздушных тревог

Напомним, в Николаевской области бойцы ГСЧС ликвидировали пожар, который произошел из-за российской атаки. В ночь на 21 января Россия беспилотником атаковала один из населенных пунктов Снигиревской общины.

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Россия

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