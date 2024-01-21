В Украине объявлена воздушная тревога — какая опасность
21 января 2024 13:04
Пуск ракеты. Иллюстративное фото: REUTERS
Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога сегодня, 21 января. Сейчас есть угроза баллистического вооружения с юга.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Читайте также:
"Угроза баллистики с Юга. Если в вашей области тревога, пройдите в укрытие!" — говорится в сообщении.
Где есть опасность
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Львовской;
- Харьковской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Херсонской;
- Одесской.
Напомним, в Николаевской области бойцы ГСЧС ликвидировали пожар, который произошел из-за российской атаки. В ночь на 21 января Россия беспилотником атаковала один из населенных пунктов Снигиревской общины.
Читайте Новини.LIVE!