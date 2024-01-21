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В Україні оголошено повітряну тривогу — яка небезпека

21 січня 2024 13:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні оголошено повітряну тривогу — яка небезпека
Пуск ракети. Ілюстративне фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В багатьох областях України оголошено повітряну тривогу сьогодні, 21 січня. Наразі є загроза балістичного озброєння з півдня.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

"Загроза балістики з Півдня. Якщо у вашій області тривога, пройдіть в укриття!" — йдеться у повідомленні.

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram "Моніторинг Україна"

Де триває небезпека 

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

  • Львівській;
  • Харківській;
  • Кіровоградській;
  • Миколаївській;
  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Херсонській;
  • Одеській. 
загроза ракет
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, у Миколаївській області бійці ДСНС ліквідували пожежу, яка сталася через російську атаку. В ніч проти 21 січня Росія безпілотником атакувала один із населених пунктів Снігурівської громади.

вибух
повітряна тривога
ракети
війна в Україні
Росія

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