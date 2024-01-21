В Україні оголошено повітряну тривогу — яка небезпека
21 січня 2024 13:04
Пуск ракети. Ілюстративне фото: REUTERS
В багатьох областях України оголошено повітряну тривогу сьогодні, 21 січня. Наразі є загроза балістичного озброєння з півдня.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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"Загроза балістики з Півдня. Якщо у вашій області тривога, пройдіть в укриття!" — йдеться у повідомленні.
Де триває небезпека
Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:
- Львівській;
- Харківській;
- Кіровоградській;
- Миколаївській;
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Херсонській;
- Одеській.
Нагадаємо, у Миколаївській області бійці ДСНС ліквідували пожежу, яка сталася через російську атаку. В ніч проти 21 січня Росія безпілотником атакувала один із населених пунктів Снігурівської громади.
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