В Україні оголошено повітряну тривогу — яка небезпека

Пуск ракети. Ілюстративне фото: REUTERS

В багатьох областях України оголошено повітряну тривогу сьогодні, 21 січня. Наразі є загроза балістичного озброєння з півдня.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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"Загроза балістики з Півдня. Якщо у вашій області тривога, пройдіть в укриття!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram "Моніторинг Україна"

Де триває небезпека

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

Львівській;

Харківській;

Кіровоградській;

Миколаївській;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Херсонській;

Одеській.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, у Миколаївській області бійці ДСНС ліквідували пожежу, яка сталася через російську атаку. В ніч проти 21 січня Росія безпілотником атакувала один із населених пунктів Снігурівської громади.