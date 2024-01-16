Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Украине объявлена воздушная тревога — какая опасность для регионов arrow

В Украине объявлена воздушная тревога — какая опасность для регионов

16 января 2024 18:02
обновлено: 18:12
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине раздается воздушная тревога 16 января
Вражеская авиация в небе. Иллюстративное фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине раздается сигнал воздушной тревоги. Для Сумской, Харьковской, Полтавской и Запорожской областей существует угроза применения авиационного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 16 января

Как отмечают ПС ВСУ, на восточном направлении Украины существует опасность, связанная с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы. Также она прослеживается и на севере Украины.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — указали в ПС ВСУ.

Скриншот сообщений ПС ВСУ
Скриншот постов ПС ВСУ

В настоящее время опасность и сигнал воздушной тревоги раздается в Сумской, Харьковской, Полтавской и Запорожской областях.

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог 16 января

Напомним, в течение предыдущих суток российские оккупанты обстреляли Харьковскую область из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура, обошлось без пострадавших.

Добавим, в течение прошедшего дня оккупанты 23 раза обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. На Миропольскую громаду захватчики сбросили три мины.

война
Украина
обстрелы
угрозы
воздушная тревога
самолеты
опасность
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

Актуальное по теме