В Украине раздается воздушная тревога 16 января

В Украине объявлена воздушная тревога — какая опасность для регионов
В Украине раздается сигнал воздушной тревоги. Для Сумской, Харьковской, Полтавской и Запорожской областей существует угроза применения авиационного вооружения.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине 16 января
Как отмечают ПС ВСУ, на восточном направлении Украины существует опасность, связанная с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы. Также она прослеживается и на севере Украины.
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — указали в ПС ВСУ.
В настоящее время опасность и сигнал воздушной тревоги раздается в Сумской, Харьковской, Полтавской и Запорожской областях.
Напомним, в течение предыдущих суток российские оккупанты обстреляли Харьковскую область из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура, обошлось без пострадавших.
Добавим, в течение прошедшего дня оккупанты 23 раза обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. На Миропольскую громаду захватчики сбросили три мины.
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