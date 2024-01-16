В Украине раздается воздушная тревога 16 января

Вражеская авиация в небе. Иллюстративное фото: REUTERS

В Украине раздается сигнал воздушной тревоги. Для Сумской, Харьковской, Полтавской и Запорожской областей существует угроза применения авиационного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Как отмечают ПС ВСУ, на восточном направлении Украины существует опасность, связанная с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы. Также она прослеживается и на севере Украины.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — указали в ПС ВСУ.

Скриншот постов ПС ВСУ

В настоящее время опасность и сигнал воздушной тревоги раздается в Сумской, Харьковской, Полтавской и Запорожской областях.

Карта воздушных тревог 16 января

Напомним, в течение предыдущих суток российские оккупанты обстреляли Харьковскую область из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура, обошлось без пострадавших.

Добавим, в течение прошедшего дня оккупанты 23 раза обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. На Миропольскую громаду захватчики сбросили три мины.