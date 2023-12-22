В Украине объявлена воздушная тревога 22 декабря

В Украине объявлена воздушная тревога — какие области в опасности
В юго-восточной и центральной части Украины раздается воздушная тревога. В настоящее время в ряде областей существует угроза применения авиационного вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине 22 декабря
По данным Воздушных сил ВСУ, сейчас наблюдается активность тактической авиации врага.
"Воздушная тревога в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях связана с активностью вражеской тактической авиации", — указали в Воздушных Силах.
Сигнал воздушной тревоги раздается в следующих областях:
- Харьковской,
- Кировоградской,
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Запорожский,
- Херсонской,
- Николаевской.
Напомним, 22 декабря в некоторых регионах Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Россияне пытались атаковать Украину со стратегической авиации, однако силы ПВО на юге ликвидировали три истребителя-бомбардировщика Су-34.
Добавим, полдвенадцатого ночи четверга, 21 декабря, ударный российский дрон "шахед" "попал" в технический этаж 25-этажки в Соломенском районе Киева. До сих пор непонятно, было непосредственное попадание дрона или его остатков. После взрыва начался пожар, в результате которого была разрушена квартира на 25-м этаже.
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