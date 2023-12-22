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В Украине объявлена воздушная тревога — какие области в опасности

22 декабря 2023 16:48
обновлено: 16:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине объявлена воздушная тревога 22 декабря
Авиация в небе. Иллюстративное фото: armyinform.com.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В юго-восточной и центральной части Украины раздается воздушная тревога. В настоящее время в ряде областей существует угроза применения авиационного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 22 декабря

По данным Воздушных сил ВСУ, сейчас наблюдается активность тактической авиации врага.

"Воздушная тревога в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях связана с активностью вражеской тактической авиации", — указали в Воздушных Силах.

Сообщения об угрозе для ряда областей
Сообщения об угрозе для ряда областей. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Сигнал воздушной тревоги раздается в следующих областях:

  • Харьковской,
  • Кировоградской,
  • Днепропетровской,
  • Донецкой,
  • Запорожский,
  • Херсонской,
  • Николаевской.
Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог

Напомним, 22 декабря в некоторых регионах Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Россияне пытались атаковать Украину со стратегической авиации, однако силы ПВО на юге ликвидировали три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Добавим, полдвенадцатого ночи четверга, 21 декабря, ударный российский дрон "шахед" "попал" в технический этаж 25-этажки в Соломенском районе Киева. До сих пор непонятно, было непосредственное попадание дрона или его остатков. После взрыва начался пожар, в результате которого была разрушена квартира на 25-м этаже.

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