В Україні оголошено повітряну тривогу 22 грудня

В Україні оголошено повітряну тривогу — які області в небезпеці
У південно-східній та центральній частині України лунає повітряна тривога. Наразі в низці областей існує загроза застосування авіаційного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні 22 грудня
За даними Повітряних сил ЗСУ, наразі простежується активність тактичної авіації ворога.
"Повітряна тривога в Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації", — вказали у Повітряних Силах.
Сигнал повітряної тривоги лунає у таких областях:
- Харківській,
- Кіровоградській,
- Дніпропетровській,
- Донецькій,
- Запорізькій,
- Херсонській,
- Миколаївській.
Нагадаємо, 22 грудня, у деяких регіонах України лунали сигнали повітряної тривоги. Росіяни намагалися атакувати Україну зі стратегічної авіації, проте сили ППО на півдні ліквідували три винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Додамо, пів на дванадцяту ночі четверга, 21 грудня, ударний російський дрон "шахед" "влучив" у технічний поверх 25-поверхівки у Соломʼянському районі Києва. Досі незрозуміло, чи було безпосереднє влучання дрона чи його рештки. Після вибуху розпочалась пожежа, внаслідок якої було зруйновано квартиру на 25-му поверсі.
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