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В Україні оголошено повітряну тривогу — які області в небезпеці

22 грудня 2023 16:48
оновлено: 16:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні оголошено повітряну тривогу 22 грудня
Авіація в небі. Ілюстративне фото: armyinform.com.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У південно-східній та центральній частині України лунає повітряна тривога. Наразі в низці областей існує загроза застосування авіаційного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, наразі простежується активність тактичної авіації ворога.

"Повітряна тривога в Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації", — вказали у Повітряних Силах.

Повідомлення про загрозу для низки областей
Повідомлення про загрозу для низки областей. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Сигнал повітряної тривоги лунає у таких областях:

  • Харківській,
  • Кіровоградській,
  • Дніпропетровській,
  • Донецькій,
  • Запорізькій,
  • Херсонській,
  • Миколаївській.
Мапа повітряних тривог
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, 22 грудня, у деяких регіонах України лунали сигнали повітряної тривоги. Росіяни намагалися атакувати Україну зі стратегічної авіації, проте сили ППО на півдні ліквідували три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Додамо, пів на дванадцяту ночі четверга, 21 грудня, ударний російський дрон "шахед" "влучив" у технічний поверх 25-поверхівки у Соломʼянському районі Києва. Досі незрозуміло, чи було безпосереднє влучання дрона чи його рештки. Після вибуху розпочалась пожежа, внаслідок якої було зруйновано квартиру на 25-му поверсі.

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