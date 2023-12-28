Воздушная тревога сейчас 28 декабря – шахеды на Днепропетровщину и Кировоградщину – взрывы в Кривом Роге 28 декабря

В Украине объявлена воздушная тревога — какие регионы под угрозой
28 декабря 2023 02:19
Работа ПВО по дронам-камикадзе. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
По состоянию на 02:06, 28 декабря воздушная тревога объявлена в трех областях, над Украиной фиксируются несколько групп дронов-камикадзе.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Днепропетровская
- Кировоградская
- Луганская.
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"Днепропетровская область — угроза применения ударных БпЛА! Кировоградская область — движение ударных БпЛА в вашем направлении. Находитесь в укрытиях", — сообщили в ВС ВСУ.
В 02:12 мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.
Напомним, вечером 24 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Одесщине. В регионе раздавались взрывы.
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