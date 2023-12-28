Повітряна тривога зараз 28 грудня - шахеди на Дніпропетровщину та Кіровоградщину - вибухи у Кривому Розі 28 грудня

В Україні оголошено повітряну тривогу — які регіони під загрозою
28 грудня 2023 02:19
Робота ППО по дронах-камікадзе. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Станом на 02:06 28 грудня повітряна тривога оголошена у трьох областях, над Україною фіксуються декілька груп дронів-камікадзе.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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Наразі повітряна тривога оголошені у таких областях:
- Дніпропетровська
- Кіровоградська
- Луганська.
Куди летять російські дрони
"Дніпропетровська область — загроза застосування ударних БпЛА! Кіровоградська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку. Перебувайте в укриттях", — повідомили у ПС ЗСУ.
О 02:12 моніторингові канали повідомили про вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області.
Нагадаємо, увечері 24 грудня російські війська завдали ракетного удару по Одещині. У регіоні лунали вибухи.
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