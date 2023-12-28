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В Україні оголошено повітряну тривогу — які регіони під загрозою

28 грудня 2023 02:19
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Повітряна тривога зараз 28 грудня - шахеди на Дніпропетровщину та Кіровоградщину - вибухи у Кривому Розі 28 грудня
Робота ППО по дронах-камікадзе. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Станом на 02:06 28 грудня повітряна тривога оголошена у трьох областях, над Україною фіксуються декілька груп дронів-камікадзе. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Наразі повітряна тривога оголошені у таких областях: 

  • Дніпропетровська
  • Кіровоградська
  • Луганська.
Карта повітряних тривог ввечері 24 грудня
Карта повітряних тривог вночі 28 грудня

Куди летять російські дрони

"Дніпропетровська область — загроза застосування ударних БпЛА! Кіровоградська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку. Перебувайте в укриттях", — повідомили у ПС ЗСУ.

тривога
Повідомлення про загрозу ударних дронів росіян. Фото: скриншот

О 02:12 моніторингові канали повідомили про вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Нагадаємо, увечері 24 грудня російські війська завдали ракетного удару по Одещині. У регіоні лунали вибухи

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