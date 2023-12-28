Повітряна тривога зараз 28 грудня - шахеди на Дніпропетровщину та Кіровоградщину - вибухи у Кривому Розі 28 грудня

Робота ППО по дронах-камікадзе. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Станом на 02:06 28 грудня повітряна тривога оголошена у трьох областях, над Україною фіксуються декілька груп дронів-камікадзе.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога 28 грудня уночі

Наразі повітряна тривога оголошені у таких областях:

Дніпропетровська

Кіровоградська

Луганська.

Карта повітряних тривог вночі 28 грудня

Куди летять російські дрони

"Дніпропетровська область — загроза застосування ударних БпЛА! Кіровоградська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку. Перебувайте в укриттях", — повідомили у ПС ЗСУ.

Повідомлення про загрозу ударних дронів росіян. Фото: скриншот

О 02:12 моніторингові канали повідомили про вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Нагадаємо, увечері 24 грудня російські війська завдали ракетного удару по Одещині. У регіоні лунали вибухи.