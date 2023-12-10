В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты

Запуск ракеты. Иллюстративное фото: соцсети

В Украине объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза ракетного вооружения для Полтавской области.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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Сначала управляемая авиационная ракета летела через Харьковскую область в направлении Полтавской.

После чего в ведомстве призвали жителей Полтавы находиться в укрытиях.

Затем направление ракет было зафиксировано на город Миргород.

Скриншот сообщений с Telegram Воздушные Силы ВСУ

Для каких областей есть опасность

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Черниговской;

Сумской;

Полтавской;

Харьковской;

Донецкой.

Карта воздушных тревог

Напомним, российские оккупанты 9 декабря атаковали Херсонскую область. Регион пережил массированную атаку дронов, взрывы и ракетный удар.