В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты
10 декабря 2023 19:20
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: соцсети
В Украине объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза ракетного вооружения для Полтавской области.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
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Куда летят ракеты
Сначала управляемая авиационная ракета летела через Харьковскую область в направлении Полтавской.
После чего в ведомстве призвали жителей Полтавы находиться в укрытиях.
Затем направление ракет было зафиксировано на город Миргород.
Для каких областей есть опасность
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Черниговской;
- Сумской;
- Полтавской;
- Харьковской;
- Донецкой.
Напомним, российские оккупанты 9 декабря атаковали Херсонскую область. Регион пережил массированную атаку дронов, взрывы и ракетный удар.
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