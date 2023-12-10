Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни масовано атакували Херсонщину — в ОВА розповіли подробиці arrow

Росіяни масовано атакували Херсонщину — в ОВА розповіли подробиці

10 грудня 2023 01:23
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Росіяни масовано атакували Херсонщину — в ОВА розповіли подробиці
Атака РФ на Херсон. Фото: ДСНС
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Російські окупанти 9 грудня атакували Херсонщину. Область пережила масовану атаку дронів, вибухи та ракетний удар.

Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Наслідки атаки на Херсонщину

Ворог близько 13:00 задав удару по Херсону. В результаті атаки отримала осколкове поранення жінка 59-ти років, а також 29-річний чоловік.

"Близько 18 години окупанти били в центр, постраждала жінка 61-річна — тоді окупанти близько години обстрілювали місто. Ще двоє людей постраждали в Бериславі — один чоловік загинув, один поранений важко внаслідок скиду вибухового пристрою з дронів", — розповів речник Херсонської ОВА.

Крім того, росіяни завдали удару по одному з населених пунктів Бериславського району. Пошкоджень зазнали 7 будинків.

Нагадаємо, російські окупанти атакували Берислав Херсонської області з безпілотника. Внаслідок удару загинула людина.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро - 80x80

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

Актуальне по темі