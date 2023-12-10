Росіяни масовано атакували Херсонщину — в ОВА розповіли подробиці

Атака РФ на Херсон. Фото: ДСНС

Російські окупанти 9 грудня атакували Херсонщину. Область пережила масовану атаку дронів, вибухи та ракетний удар.

Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону.

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Ворог близько 13:00 задав удару по Херсону. В результаті атаки отримала осколкове поранення жінка 59-ти років, а також 29-річний чоловік.

"Близько 18 години окупанти били в центр, постраждала жінка 61-річна — тоді окупанти близько години обстрілювали місто. Ще двоє людей постраждали в Бериславі — один чоловік загинув, один поранений важко внаслідок скиду вибухового пристрою з дронів", — розповів речник Херсонської ОВА.

Крім того, росіяни завдали удару по одному з населених пунктів Бериславського району. Пошкоджень зазнали 7 будинків.

Нагадаємо, російські окупанти атакували Берислав Херсонської області з безпілотника. Внаслідок удару загинула людина.