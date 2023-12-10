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Россияне массированно атаковали Херсонщину — в ОВА рассказали подробности

10 декабря 2023 01:23
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Россияне массированно атаковали Херсонщину — в ОВА рассказали подробности
Атака РФ на Херсон. Фото: ГСЧС
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Российские оккупанты 9 декабря атаковали Херсонщину. Область пережила массированную атаку дронов, взрывы и ракетный удар.

Об этом рассказал речник Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона.

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Враг около 13:00 нанес удар по Херсону. В результате атаки получила осколочное ранение женщина 59 лет, а также 29-летний мужчина.

"Около 18 часов оккупанты избивали в центр, пострадала женщина 61-летняя — тогда кафиры около часа обстреливали город. Еще два человека пострадали в Бериславе — один человек погиб, один ранен тяжело в результате сброса взрывного устройства с дронов", — рассказал спикер Херсонской ОВА.

Кроме того, россияне нанесли удар по одному из населенных пунктов Бериславского района. Повреждения получили 7 домов.

Напомним, российские кафиры атаковали Берислав Херсонской области с беспилотника. В результате удара погиб человек.

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