Россияне массированно атаковали Херсонщину — в ОВА рассказали подробности

Атака РФ на Херсон. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты 9 декабря атаковали Херсонщину. Область пережила массированную атаку дронов, взрывы и ракетный удар.

Об этом рассказал речник Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона.

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Враг около 13:00 нанес удар по Херсону. В результате атаки получила осколочное ранение женщина 59 лет, а также 29-летний мужчина.

"Около 18 часов оккупанты избивали в центр, пострадала женщина 61-летняя — тогда кафиры около часа обстреливали город. Еще два человека пострадали в Бериславе — один человек погиб, один ранен тяжело в результате сброса взрывного устройства с дронов", — рассказал спикер Херсонской ОВА.

Кроме того, россияне нанесли удар по одному из населенных пунктов Бериславского района. Повреждения получили 7 домов.

Напомним, российские кафиры атаковали Берислав Херсонской области с беспилотника. В результате удара погиб человек.