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Окупанти вдарили по Бериславу з безпілотника, є загиблий, — ОВА

9 грудня 2023 11:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти вдарили по Бериславу з безпілотника, є загиблий, — ОВА
Російські військові запускають безпілотник. Фото: Wikimedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти атакували Берислав Херсонської області з безпілотника. Внаслідок удару загинула людина.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

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"Російська армія вдарила по Бериславу з безпілотника. Внаслідок скидання вибухового предмета загинула одна людина", — йдеться у повідомленні.

Також відомо про одного пораненого, йому надається медична допомога.

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Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, що 5 грудня російські загарбники обстріляли житлові квартали Херсона. Внаслідок атаки загинули дві людини, відомо про одного пораненого. 

Також ми писали, що під час обстрілу Херсона російськими окупантами загинув відомий волонтер Руслан Анісенко. Це сталося у Міжнародний день волонтера.

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