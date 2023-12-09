Оккупанты ударили по Бериславу из беспилотника, есть погибший, — ОВА
Российские оккупанты атаковали Берислав Херсонской области с беспилотника. В результате удара погиб человек.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
Россияне атаковали Берислав 9 декабря
"Российская армия ударила по Бериславу с беспилотника. В результате сброса взрывного предмета погиб один человек", — говорится в сообщении.
Также известно об одном раненом, ему оказывается медицинская помощь.
Напомним, что 5 декабря российские захватчики обстреляли жилые кварталы Херсона. В результате атаки погибли два человека, известно об одном раненом.
Также мы писали, что при обстреле Херсона российскими оккупантами погиб известный волонтер Руслан Анисенко. Это произошло в Международный день волонтера.
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