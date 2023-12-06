У Херсоні виникли перебої з електрикою після чергового російського обстрілу

Дим підіймається після вибуху в нічному місті. Фото: скриншот

Російські загарбники завдали чергового удару по Херсону. Внаслідок цього у деяких районах міста виникли перебої з електрикою.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

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В Херсоні перебої з електрикою. Фото: скриншот

В Херсоні перебої з електрикою

"Після чергового обстрілу Херсона виникли перебої з електрикою у деяких районах", — написав очільник МВА Роман Мрочко.

Раніше ми писали, що відомий волонтер Руслан Анісенко загинув під час обстрілу Херсона російськими окупантами. Це сталося у Міжнародний день волонтера.

Нагадуємо, що російські війська вкотре обстріляли Херсон та область. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще вісім отримали поранення.