У Херсоні виникли перебої з електрикою після чергового російського обстрілу
6 грудня 2023 21:32
Дим підіймається після вибуху в нічному місті. Фото: скриншот
Російські загарбники завдали чергового удару по Херсону. Внаслідок цього у деяких районах міста виникли перебої з електрикою.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
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В Херсоні перебої з електрикою
"Після чергового обстрілу Херсона виникли перебої з електрикою у деяких районах", — написав очільник МВА Роман Мрочко.
Раніше ми писали, що відомий волонтер Руслан Анісенко загинув під час обстрілу Херсона російськими окупантами. Це сталося у Міжнародний день волонтера.
Нагадуємо, що російські війська вкотре обстріляли Херсон та область. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще вісім отримали поранення.
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