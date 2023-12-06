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В Херсоне возникли перебои с электричеством после очередного российского обстрела

6 декабря 2023 21:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Херсоне возникли перебои с электричеством после очередного российского обстрела
Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики нанесли очередной удар по Херсону. В результате в некоторых районах города возникли перебои с электричеством.

Об этом сообщили в Херсонской МВА.

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В Херсоне перебои с электричеством Фото: скриншот

В Херсоне перебои с электричеством

"После очередного обстрела Херсона возникли перебои с электричеством в некоторых районах", — написал глава МВА Роман Мрочко.

Ранее мы писали, что известный волонтер Руслан Анисенко погиб при обстреле Херсона российскими оккупантами. Это произошло в Международный день волонтера.

Напомним, что российские войска в очередной раз обстреляли Херсон и область. В результате атаки погибли три человека, еще восемь получили ранения.

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