В Херсоне возникли перебои с электричеством после очередного российского обстрела

Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Фото: скриншот

Российские захватчики нанесли очередной удар по Херсону. В результате в некоторых районах города возникли перебои с электричеством.

Об этом сообщили в Херсонской МВА.

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В Херсоне перебои с электричеством Фото: скриншот

В Херсоне перебои с электричеством

"После очередного обстрела Херсона возникли перебои с электричеством в некоторых районах", — написал глава МВА Роман Мрочко.

Ранее мы писали, что известный волонтер Руслан Анисенко погиб при обстреле Херсона российскими оккупантами. Это произошло в Международный день волонтера.

Напомним, что российские войска в очередной раз обстреляли Херсон и область. В результате атаки погибли три человека, еще восемь получили ранения.