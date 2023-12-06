В Херсоне возникли перебои с электричеством после очередного российского обстрела
6 декабря 2023 21:32
Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Фото: скриншот
Российские захватчики нанесли очередной удар по Херсону. В результате в некоторых районах города возникли перебои с электричеством.
Об этом сообщили в Херсонской МВА.
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В Херсоне перебои с электричеством
"После очередного обстрела Херсона возникли перебои с электричеством в некоторых районах", — написал глава МВА Роман Мрочко.
Ранее мы писали, что известный волонтер Руслан Анисенко погиб при обстреле Херсона российскими оккупантами. Это произошло в Международный день волонтера.
Напомним, что российские войска в очередной раз обстреляли Херсон и область. В результате атаки погибли три человека, еще восемь получили ранения.
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