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У Херсонській ОВА назвали кількість жертв після атаки РФ

1 грудня 2023 08:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Херсона 1 грудня – загинули люди
Херсон після атаки Росії Фото: Chris McGrath
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська вкотре обстріляли Херсон та область. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще вісім отримали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За словами Прокудіна, за останні 24 години ворог провів 91 атаку на Херсон та область. Росіяни випустили 528 пострілів з мінометів, артилерії, систем залпового вогню "Град", танків, за допомогою авіації та безпілотників, включаючи сім апаратів Shahed.

Водночас по Херсону противник здійснив обстріл, випустивши 27 снарядів.

"Російські війська здійснили обстріл житлових районів у населених пунктах області, а також вразили територію промислових підприємств у Херсоні та будинок культури у Херсонському районі", — зазначив голова Херсонської ОВА.

Водночас він уточнив, що в результаті агресивних дій Росії загинуло троє людей, ще вісім отримали поранення.

Херсон
Повідомлення про обстріл Херсона. Фото: скриншот

Нагадаємо, що окупаційні війська з тимчасово окупованого лівобережжя завдали удару по Херсону. Городяни чули вибухи у кількох районах правобережжя. Є ушкодження житлових будинків.

Крім того, у селищі Ювілейне Херсонської області Збройні сили України атакували місця дислокації російських окупантів. У цей час проходила нарада, де були присутні також колаборанти та окупаційні правоохоронці.

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