Обстріл Херсона 1 грудня – загинули люди

У Херсонській ОВА назвали кількість жертв після атаки РФ
Російські війська вкотре обстріляли Херсон та область. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще вісім отримали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Атака РФ на Херсон
За словами Прокудіна, за останні 24 години ворог провів 91 атаку на Херсон та область. Росіяни випустили 528 пострілів з мінометів, артилерії, систем залпового вогню "Град", танків, за допомогою авіації та безпілотників, включаючи сім апаратів Shahed.
Водночас по Херсону противник здійснив обстріл, випустивши 27 снарядів.
"Російські війська здійснили обстріл житлових районів у населених пунктах області, а також вразили територію промислових підприємств у Херсоні та будинок культури у Херсонському районі", — зазначив голова Херсонської ОВА.
Водночас він уточнив, що в результаті агресивних дій Росії загинуло троє людей, ще вісім отримали поранення.
Нагадаємо, що окупаційні війська з тимчасово окупованого лівобережжя завдали удару по Херсону. Городяни чули вибухи у кількох районах правобережжя. Є ушкодження житлових будинків.
Крім того, у селищі Ювілейне Херсонської області Збройні сили України атакували місця дислокації російських окупантів. У цей час проходила нарада, де були присутні також колаборанти та окупаційні правоохоронці.
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