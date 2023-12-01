Обстрел Херсона 1 декабря - погибли люди

В Херсонской ОВА назвали количество жертв после атаки РФ
Российские войска в очередной раз обстреляли Херсон и область. В результате атаки погибло три человека, еще восемь получили ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Атака РФ на Херсон
По словам Прокудина, за последние 24 часа враг провел 91 атаку на Херсон и область. Россияне выпустили 528 выстрелов из минометов, артиллерии, систем залпового огня "Град", танков, с помощью авиации и беспилотников, включая семь аппаратов Shahed.
В то же время по Херсону противник осуществил обстрел, выпустив 27 снарядов.
"Российские войска осуществили обстрел жилых районов в населенных пунктах области, а также поразили территорию промышленных предприятий в Херсоне и дом культуры в Херсонском районе", — указал глава Херсонской ОВА.
В то же время он уточнил, что в результате агрессивных действий России погибло три человека, еще восемь получили ранения.
Напомним, что оккупационные войска с временно оккупированного левобережья нанесли удар по Херсону. Горожане слышали взрывы в нескольких районах правобережья. Есть повреждения жилых домов.
Кроме того, в поселке Юбилейное Херсонской области Вооруженные силы Украины атаковали места дислокации российских оккупантов. В это время проходило совещание, где присутствовали также коллаборанты и оккупационные правоохранители.
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