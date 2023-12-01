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В Херсонской ОВА назвали количество жертв после атаки РФ

1 декабря 2023 08:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел Херсона 1 декабря - погибли люди
Херсон после атаки России. Фото: Chris McGrath
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска в очередной раз обстреляли Херсон и область. В результате атаки погибло три человека, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По словам Прокудина, за последние 24 часа враг провел 91 атаку на Херсон и область. Россияне выпустили 528 выстрелов из минометов, артиллерии, систем залпового огня "Град", танков, с помощью авиации и беспилотников, включая семь аппаратов Shahed.

В то же время по Херсону противник осуществил обстрел, выпустив 27 снарядов.

"Российские войска осуществили обстрел жилых районов в населенных пунктах области, а также поразили территорию промышленных предприятий в Херсоне и дом культуры в Херсонском районе", — указал глава Херсонской ОВА.

В то же время он уточнил, что в результате агрессивных действий России погибло три человека, еще восемь получили ранения.

Херсон
Сообщение об обстреле Херсона. Фото: скриншот

Напомним, что оккупационные войска с временно оккупированного левобережья нанесли удар по Херсону. Горожане слышали взрывы в нескольких районах правобережья. Есть повреждения жилых домов.

Кроме того, в поселке Юбилейное Херсонской области Вооруженные силы Украины атаковали места дислокации российских оккупантов. В это время проходило совещание, где присутствовали также коллаборанты и оккупационные правоохранители.

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