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Відомий волонтер Руслан Анісенко загинув під час російського обстрілу Херсона

5 грудня 2023 17:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Відомий волонтер Руслан Анісенко загинув під час російського обстрілу Херсона
Наслідки удару росіян по Херсону. Фото: t.me/olexandrprokudin
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Відомий волонтер Руслан Анісенко загинув під час обстрілу Херсона російськими окупантами. Це сталося у Міжнародний день волонтера.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Окупанти вбили його у Міжнародний день волонтера. Життя благодійника обірвалося сьогодні зранку через російський снаряд, випущений по центру міста", — йдеться у повідомленні.

Руслан Анісенко був волонтером організації "Справжні". Зазначається, що його вбив снаряд, який було випущено по центру Херсона.

волонтери
Руслан Анісенко серед інших волонтерів. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники обстріляли житлові квартали Херсона. Попередньо відомо про загибель двох осіб та одного пораненого. 

Нагадаємо, під час повітряної тривоги цієї ночі російські окупанти атакували трьома безпілотниками обʼєкт інфраструктури на Львівщині. Внаслідок удару виникла пожежа, але її вже ліквідували. 

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