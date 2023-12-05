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Известный волонтер Руслан Анисенко погиб во время российских обстрелов Херсона

5 декабря 2023 17:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Известный волонтер Руслан Анисенко погиб во время российских обстрелов Херсона
Следствия удара россиян по Херсону. Фото: t.me/olexandrprokudin
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Известный волонтер Руслан Анисенко погиб при обстреле Херсона российскими оккупантами. Это произошло в Международный день волонтера.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"Оккупанты убили его в Международный день волонтера. Жизнь благотворителя оборвалась сегодня утром из-за российского снаряда, выпущенного по центру города", — говорится в сообщении.

Руслан Анисенко был волонтером организации "Справжні". Отмечается, что его убил снаряд, выпущенный по центру Херсона.

волонтер
Руслан Анисенко среди других волонтеров. Фото: скриншот

Ранее сообщалось, что российские захватчики обстреляли жилые кварталы Херсона. Предварительно известно о гибели двух человек и одного раненого.

Напомним, во время воздушной тревоги этой ночью российские оккупанты атаковали тремя беспилотниками объект инфраструктуры на Львовщине. В результате удара возник пожар, но его уже ликвидировали.

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