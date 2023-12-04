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Окупанти обстріляли дитсадок у Херсоні, є постраждалі

4 грудня 2023 11:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти обстріляли дитсадок у Херсоні, є постраждалі
Наслідки обстрілів дитсадка у Херсоні. Фото: t.me/olexandrprokudin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні російські окупанти обстріляли дитячий садок  у Шуменському мікрорайоні Херсона. Попередньо постраждала одна людина. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

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За словами Прокудіна, близько 11:00 4 грудня загарбники обстріляли дитячий садок у Херсоні. Внаслідок ворожої атаки у будівлі пошкоджено стіни, а також повибивало вікна. 

  • Наслідки обстрілів дитсадка у Херсоні. Фото: t.me/olexandrprokudin
  • Наслідки обстрілів дитсадка у Херсоні. Фото: t.me/olexandrprokudin
  • Наслідки обстрілів дитсадка у Херсоні. Фото: t.me/olexandrprokudin
  • Наслідки обстрілів дитсадка у Херсоні. Фото: t.me/olexandrprokudin
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Попередньо відомо, що постраждала одна людина. Детальна інформація ще уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти здійснювали атаки на об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. На щастя, силам ППО вдалося ліквідувати ворожі цілі, обійшлося без значних руйнувань.

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