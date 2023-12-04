Окупанти обстріляли дитсадок у Херсоні, є постраждалі

Наслідки обстрілів дитсадка у Херсоні. Фото: t.me/olexandrprokudin

Сьогодні російські окупанти обстріляли дитячий садок у Шуменському мікрорайоні Херсона. Попередньо постраждала одна людина.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Обстріли дитсадка у Херсоні

За словами Прокудіна, близько 11:00 4 грудня загарбники обстріляли дитячий садок у Херсоні. Внаслідок ворожої атаки у будівлі пошкоджено стіни, а також повибивало вікна.

Наслідки обстрілів дитсадка у Херсоні. Фото: t.me/olexandrprokudin

Наслідки обстрілів дитсадка у Херсоні. Фото: t.me/olexandrprokudin

Наслідки обстрілів дитсадка у Херсоні. Фото: t.me/olexandrprokudin

Наслідки обстрілів дитсадка у Херсоні. Фото: t.me/olexandrprokudin 1 / 4

Попередньо відомо, що постраждала одна людина. Детальна інформація ще уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти здійснювали атаки на об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. На щастя, силам ППО вдалося ліквідувати ворожі цілі, обійшлося без значних руйнувань.