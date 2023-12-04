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Окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття

4 грудня 2023 08:47
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Окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття
Рятувальники ліквідують пожежу внаслідок обстрілів. Фото (архівне): ДСНС
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Цієї ночі окупанти здійснювали атаки на об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. На щастя, силам ППО вдалося ліквідувати ворожі цілі, обійшлось без значних руйнувань.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук та у Повітряному командуванні "Захід"

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Онищук розповіла, що у ніч проти 4 грудня окупанти атакували України "шахедами".

"На світанку під час повітряної тривоги сили ППО знищили ворожі безпілотники на території нашої області.  На щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань. На місці падіння уламків працюють відповідні служби", — йдеться у повідомленні. 

Вона також додала, що в області продовжують працювати над підсиленням вогневих точок, щоб не дати ворогу жодного шансу знищити інфраструктуру та зруйнувати об'єкти життєзабезпечення області.

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Що кажуть у Повітряному командуванні "Захід"

Водночас у командуванні розповіли, що на заході країни знищено чотири ворожих БпЛА, якими окупанти атакували з декількох напрямків. 

"В результаті бойової роботи знищено чотири ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, загалом цієї ночі сили ППО знищили 18 ворожих "шахедів" з 23 та одну керовану авіаційну ракету.

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