Оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Прикарпатья

Спасатели ликвидируют пожар в результате обстрелов. Фото (архивное): ГСЧС

Этой ночью оккупанты осуществляли атаки на объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. К счастью, силам ПВО удалось ликвидировать вражеские цели, обошлось без значительных разрушений.

Об этом сообщили глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук и в Воздушном командовании "Запад".

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Онищук рассказала, что в ночь на 4 декабря оккупанты атаковали Украину "шахедами".

"С рассветом во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники на территории нашей области. К счастью, обошлось без жертв и значительных разрушений. На месте падения обломков работают соответствующие службы", — говорится в сообщении.

Она также добавила, что в области продолжают работать над усилением огневых точек, чтобы не дать врагу никаких шансов уничтожить инфраструктуру и разрушить объекты жизнеобеспечения области.

Что говорят в Воздушном командовании "Запад"

В то же время в командовании рассказали, что на западе страны уничтожены четыре вражеских БпЛА, которыми оккупанты атаковали по нескольким направлениям.

"В результате боевой работы уничтожены четыре ударных БпЛА. Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях", — говорится в сообщении.

Напомним, всего этой ночью силы ПВО уничтожили 18 вражеских "шахедов" из 23 и одну управляемую авиационную ракету.