Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Прикарпатья arrow

Оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Прикарпатья

4 декабря 2023 08:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Прикарпатья
Спасатели ликвидируют пожар в результате обстрелов. Фото (архивное): ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Этой ночью оккупанты осуществляли атаки на объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. К счастью, силам ПВО удалось ликвидировать вражеские цели, обошлось без значительных разрушений.

Об этом сообщили глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук и в Воздушном командовании "Запад".

Читайте также:

Ночная атака Прикарпатья

Онищук рассказала, что в ночь на 4 декабря оккупанты атаковали Украину "шахедами".

"С рассветом во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники на территории нашей области. К счастью, обошлось без жертв и значительных разрушений. На месте падения обломков работают соответствующие службы", — говорится в сообщении.

Она также добавила, что в области продолжают работать над усилением огневых точек, чтобы не дать врагу никаких шансов уничтожить инфраструктуру и разрушить объекты жизнеобеспечения области.

null

Что говорят в Воздушном командовании "Запад"

В то же время в командовании рассказали, что на западе страны уничтожены четыре вражеских БпЛА, которыми оккупанты атаковали по нескольким направлениям.

"В результате боевой работы уничтожены четыре ударных БпЛА. Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях", — говорится в сообщении.

null

Напомним, всего этой ночью силы ПВО уничтожили 18 вражеских "шахедов" из 23 и одну управляемую авиационную ракету.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Актуальное по теме