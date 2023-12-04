Оккупанты обстреляли детсад в Херсоне, есть пострадавшие
Сегодня российские оккупанты обстреляли детский сад в Шуменском микрорайоне Херсона. Предварительно пострадал один человек.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрелы детсада в Херсоне
По словам Прокудина, около 11:00 4 декабря захватчики обстреляли детский сад в Херсоне. В результате вражеской атаки в здании повреждены стены, а также выбиты окна.
-
Последствия обстрелов детского сада в Херсоне. Фото: t.me/olexandrprokudin
-
Последствия обстрелов детского сада в Херсоне. Фото: t.me/olexandrprokudin
-
Последствия обстрелов детского сада в Херсоне. Фото: t.me/olexandrprokudin
-
Последствия обстрелов детского сада в Херсоне. Фото: t.me/olexandrprokudin
Предварительно известно, что пострадал один человек. Подробная информация еще уточняется.
Напомним, сегодня ночью российские оккупанты совершали атаки на объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. К счастью, силам ПВО удалось ликвидировать вражеские цели, обошлось без значительных разрушений.
Читайте Новини.LIVE!