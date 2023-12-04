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Оккупанты обстреляли детсад в Херсоне, есть пострадавшие

4 декабря 2023 11:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли детсад в Херсоне, есть пострадавшие
Последствия обстрелов детского сада в Херсоне. Фото: t.me/olexandrprokudin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня российские оккупанты обстреляли детский сад в Шуменском микрорайоне Херсона. Предварительно пострадал один человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Обстрелы детсада в Херсоне

По словам Прокудина, около 11:00 4 декабря захватчики обстреляли детский сад в Херсоне. В результате вражеской атаки в здании повреждены стены, а также выбиты окна.

  • Последствия обстрелов детского сада в Херсоне. Фото: t.me/olexandrprokudin
  • Последствия обстрелов детского сада в Херсоне. Фото: t.me/olexandrprokudin
  • Последствия обстрелов детского сада в Херсоне. Фото: t.me/olexandrprokudin
  • Последствия обстрелов детского сада в Херсоне. Фото: t.me/olexandrprokudin
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Предварительно известно, что пострадал один человек. Подробная информация еще уточняется.

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты совершали атаки на объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. К счастью, силам ПВО удалось ликвидировать вражеские цели, обошлось без значительных разрушений.

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