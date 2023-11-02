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В Украине объявлена воздушная тревога — угроза применения БпЛА

2 ноября 2023 19:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Где есть угроза дронов РФ в Украине сегодня, 2 ноября
Угроза БпЛА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине в некоторых регионах раздается воздушная тревога. Пока угроза применения вражеских беспилотников есть для Харьковской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Где были зафиксированы вражеские дроны

В ведомстве предупредили, что в воздушном пространстве Харьковской и Днепропетровской областей зафиксированы российские дроны, которые могут представлять угрозу местным жителям.

"Вражеские БпЛА в воздушном пространстве Днепропетровской области на границе с Харьковской областью", — говорится в сообщении.

Обстрелы Харьковской и Днепропетровской областей

Отметим, что ранее захватчики с артиллерии, минометов, с использованием авиации и другого вооружения массированно обстреливали гражданское население Харьковской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще один был ранен.

Также оккупанты 31 октября атаковали Днепропетровскую область. К счастью, люди не пострадали.

Напомним, российская армия выпустила по Украине несколько волн дронов-камикадзе ночью 1 ноября. Большим приоритетом для оккупантов была Полтавская область.

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