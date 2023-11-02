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В Україні оголошено повітряну тривогу — загроза застосування БпЛА

2 листопада 2023 19:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Де є загроза дронів РФ в Україні сьогодні, 2 листопада
Загроза БпЛА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні в деяких регіонах лунає повітряна тривога. Наразі загроза застосування ворожих безпілотників є для Харківської та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Де було зафіксовано ворожі дрони

У відомстві попередили, що у повітряному просторі Харківщини та Дніпропетровщини зафіксовано російські дрони, які можуть бути загрозою для місцевих жителів.

"Ворожі БпЛА у повітряному просторі Дніпропетровщини на межі з Харківською областю", — йдеться у повідомленні.

Обстріли Харківської та Дніпропетровської областей

Зазначимо, що раніше загарбники з артилерії, мінометів, з використанням авіації та іншого озброєння масовано обстрілювали цивільне населення Харківщини. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще одна поранена.

Також окупанти 31 жовтня атакували Дніпропетровську область. На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, російська армія випустила по Україні декілька хвиль дронів-камікадзе вночі 1 листопада. Великим пріоритетом для ворога була Полтавська область.

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