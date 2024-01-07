Воздушная тревога в Украине сейчас, 7 января - ракетная опасность

Ракета в небе. Фото: Воздушное командование Восток

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу, утром, 7 января. Зафиксировано взлет вражеского истребителя.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

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Воздушная тревога в Украине 7 января

В Воздушных силах Украины сообщили, что в Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Дело в том, что из аэродрома Моздок (Северная Осетия) зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К.

Ракетная опасность в Украине. Фото: скриншот

В свою очередь, мониторинговые каналы сообщают, что истребитель идет в акваторию Черного моря.

Ракетная опасность в Украине. Фото: скриншот

Также известно, что МиГ-31К является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал".

Ракетная опасность в Украине. Фото: скриншот

По состоянию на 10:12 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что в ночь на 7 января воздушная тревога в Украине охватила половину регионов. Вражеские беспилотники двигаются по территории Винницкой области в западном направлении.

Также мы сообщали, что в Черкасской области, 7 января, прогремели взрывы. В области работает ПВО.