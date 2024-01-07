Повітряна тривога в Україні зараз, 7 січня - ракетна небезпека

Ракета у небі. Фото: Повітряне командування Схід

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу вранці 7 січня. Зафіксовано зліт ворожого винищувача.

Про це повідомляють Повітряні сили України .

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Повітряна тривога в Україні 7 січня

У Повітряних силах України повідомили, що в Україні оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Справа в тому, що з аеродрому Моздок (Північна Осетія) зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К.

Ракетна небезпека в Україні Фото: скриншот

У свою чергу моніторингові канали повідомляють, що винищувач йде в акваторію Чорного моря.

Ракетна небезпека в Україні Фото: скриншот

Також відомо, що МіГ-31К є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинжал".

Ракетна небезпека в Україні Фото: скриншот

Станом на 10:12 карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, що в ніч проти 7 січня повітряна тривога в Україні охопила половину регіонів. Ворожі безпілотники рухаються територією Вінницької області у західному напрямку.

Також ми повідомляли, що на Черкащині, 7 січня, прогриміли вибухи. В області працює ППО.