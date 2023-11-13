В Украине объявили воздушную тревогу — ракетная опасность

Крылатая ракета. Фото: Depositphotos

По всей Украине объявили воздушную тревогу в понедельник, 13 ноября. Существует угроза применения Россией крылатых ракет Х-22 с восточного направления.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В Воздушных силах ВСУ сообщили, что существует риск использования противником крылатых ракет типа Х-22 с восточной стороны. При этом, в регионах, где объявлена воздушная тревога, наблюдается повышенная ракетная угроза.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Позже в местные паблики сообщили, что стратегический бомбардировщик Ту-22 находится возле северной границы Украины.

Сообщение пабликов. Фото: скриншот

Воздушная тревога была объявлена в ряде областей, в частности:

Житомирской;

Киевской;

Киеве;

Черниговской;

Винницкой;

Черкасской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Запорожской;

Сумской;

Харьковской.

Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Стоит отметить, что отбои воздушной тревоги по Украине пошли уже буквально через короткое время.

Напомним, что жители столицы массово жалуются на закрытые укрытия во время воздушной тревоги. Как оказалось, некоторые укрытия отремонтированы, но когда надо — они закрыты.