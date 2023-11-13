В Україні оголосили повітряну тривогу — ракетна небезпека

Крилаті ракети. Фото: Depositphotos

У всій Україні оголосили повітряну тривогу у понеділок, 13 листопада. Існує загроза застосування Росією крилатих ракет Х-22 зі східного спрямування.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що існує ризик використання противником крилатих ракет типу Х-22 зі східного боку. При цьому в регіонах, де оголошено повітряну тривогу, спостерігається підвищена ракетна загроза.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Пізніше місцеві пабліки повідомили, що стратегічний бомбардувальник Ту-22 знаходиться біля північного кордону України.

Повідомлення пабліків. Фото: скриншот

Повітряна тривога була оголошена в ряді областей, зокрема:

Житомирській;

Київській;

Києві;

Чернігівській;

Вінницькій;

Черкаській;

Кіровоградській;

Дніпропетровську;

Запорізькій;

Сумський;

Харківській.

Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Варто зазначити, що відбої повітряної тривоги Україною пішли вже буквально за короткий час.

Нагадаємо, що мешканці столиці масово скаржаться на закриті укриття під час повітряної тривоги. Як виявилося, деякі укриття відремонтовані, але коли треба, вони закриті.