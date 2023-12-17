Воздушная тревога в Украине 17 декабря

Полет российской ракеты. Фото: Силы обороны

Зафиксирован пуск ракеты в направлении Кривого Рога. В Украине объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

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Сообщение о ракете в направлении Кривого Рога. Фото: скриншот

Ракетный удар по Кривому Рогу

Оккупанты выпустили ракету в направлении Кривого Рога. В городе была объявлена воздушная тревога. Жителей призвали находиться в безопасных местах.

Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в ночь на 17 декабря враг снова совершил атаку на Украину. Ночью было выпущено 20 дронов типа Shahed из районов Приморско-Ахтарска и Чауда в Крыму.

Напомним, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что российские оккупанты в ночь на 17 декабря снова атаковали Одесскую область. По его словам, под ударом находились объекты Одесского района.