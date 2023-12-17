Воздушная тревога в Украине 17 декабря

В Украине объявили воздушную тревогу — зафиксирован пуск ракеты
Зафиксирован пуск ракеты в направлении Кривого Рога. В Украине объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили в воздушных силах Украины.
Ракетный удар по Кривому Рогу
Оккупанты выпустили ракету в направлении Кривого Рога. В городе была объявлена воздушная тревога. Жителей призвали находиться в безопасных местах.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 17 декабря враг снова совершил атаку на Украину. Ночью было выпущено 20 дронов типа Shahed из районов Приморско-Ахтарска и Чауда в Крыму.
Напомним, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что российские оккупанты в ночь на 17 декабря снова атаковали Одесскую область. По его словам, под ударом находились объекты Одесского района.
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