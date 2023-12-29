Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Украине пересматривают правила пребывания животных в укрытиях — детали arrow

В Украине пересматривают правила пребывания животных в укрытиях — детали

29 декабря 2023 13:16
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
В Украине пересматривают правила пребывания животных в укрытиях — детали
Собака в укрытии во время воздушной тревоги. Фото: Telegram-канал "Реальная Война"
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Животным хотят официально разрешить находиться в подземных укрытиях во время воздушных тревог. Министерство внутренних дел подготовило специальный приказ, однако владельцам животных придется следить за своими любимцами.

Об этом сообщила общественная организация по защите животных Uanimals.

Читайте также:

До сих пор в Украине действовал запрет на пребывание животных в укрытиях

"В Украине существует запрещенная брать с собой животных в укрытие, но вскоре ее должны упразднить... Приказ был создан еще в 2018 году, в котором и закрепили норму о недопуске хвостатых в укрытие", — отметили в Uanimals.

В общественной организации уточнили, что получили от МВД письмо, в котором указано, что министерство подготовило проект приказа, после утверждения которого животным официально разрешат находиться в укрытиях.

"В проекте приказа также будут предусмотрены обязанности людей, приводящих животных в укрытие. В частности, люди будут обязаны сделать так, чтобы животное не представляло опасности для других людей и животных и не повредило имущество", — сообщили в Uanimals.

Почему так долго ждали с подобным разрешением

Обратить внимание на эту проблему заставил случай в Киеве, когда двоих школьников с животным на руках не пустили в укрытие. Выяснилось, что это были дети погибшего бойца "Азова" Юрия Овчинникова.

Работники школы, в укрытие которой не пустили детей с собакой, мотивировали это тем, что у других школьников возможна аллергия на хвостатого. Когда дети остались на улице, у них над головой сбили ракету.

Саша и Богдана с собакой, которых не пустили в укрытие. Фото: Фейсбук Татьяны Даниленко

После этого инцидента разразился настоящий скандал, а МВД совместно с Государственной службой чрезвычайных ситуаций разработало соответствующий проект приказа.

"Сейчас предложенные изменения должны рассмотреть и прокомментировать другие органы (список этих органов неконкретизирован), а затем их смогут принять", — подчеркнули в Uanimals.

Напомним, спасатели Одессы освободили из ловушки застрявшего в автомобиле кота. Пока с животным все хорошо.

Мы также сообщали, что Кабмин одобрил Постановление о запуске проекта по введению идентификации и регистрации домашних животных. Цель проекта - снять монополию государственных клиник на этот процесс.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме