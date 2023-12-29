В Украине пересматривают правила пребывания животных в укрытиях — детали

Собака в укрытии во время воздушной тревоги. Фото: Telegram-канал "Реальная Война"

Животным хотят официально разрешить находиться в подземных укрытиях во время воздушных тревог. Министерство внутренних дел подготовило специальный приказ, однако владельцам животных придется следить за своими любимцами.

Об этом сообщила общественная организация по защите животных Uanimals.

Читайте также:

До сих пор в Украине действовал запрет на пребывание животных в укрытиях

"В Украине существует запрещенная брать с собой животных в укрытие, но вскоре ее должны упразднить... Приказ был создан еще в 2018 году, в котором и закрепили норму о недопуске хвостатых в укрытие", — отметили в Uanimals.

В общественной организации уточнили, что получили от МВД письмо, в котором указано, что министерство подготовило проект приказа, после утверждения которого животным официально разрешат находиться в укрытиях.

"В проекте приказа также будут предусмотрены обязанности людей, приводящих животных в укрытие. В частности, люди будут обязаны сделать так, чтобы животное не представляло опасности для других людей и животных и не повредило имущество", — сообщили в Uanimals.

Почему так долго ждали с подобным разрешением

Обратить внимание на эту проблему заставил случай в Киеве, когда двоих школьников с животным на руках не пустили в укрытие. Выяснилось, что это были дети погибшего бойца "Азова" Юрия Овчинникова.

Работники школы, в укрытие которой не пустили детей с собакой, мотивировали это тем, что у других школьников возможна аллергия на хвостатого. Когда дети остались на улице, у них над головой сбили ракету.

Саша и Богдана с собакой, которых не пустили в укрытие. Фото: Фейсбук Татьяны Даниленко

После этого инцидента разразился настоящий скандал, а МВД совместно с Государственной службой чрезвычайных ситуаций разработало соответствующий проект приказа.

"Сейчас предложенные изменения должны рассмотреть и прокомментировать другие органы (список этих органов неконкретизирован), а затем их смогут принять", — подчеркнули в Uanimals.

Напомним, спасатели Одессы освободили из ловушки застрявшего в автомобиле кота. Пока с животным все хорошо.

Мы также сообщали, что Кабмин одобрил Постановление о запуске проекта по введению идентификации и регистрации домашних животных. Цель проекта - снять монополию государственных клиник на этот процесс.