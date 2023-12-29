В Україні переглядають правила щодо перебування тварин в укриттях — деталі
Тваринам хочуть офіційно дозволити перебувати в підземних укриттях під час повітряних тривог. Міністерство внутрішніх справ підготувало спеціальний наказ, проте власникам тварин доведеться пильнувати за своїми улюбленцями.
Про це повідомила громадська організація із захисту тварин Uanimals.
Досі в Україні діяла заборона на перебування тварин в укриттях
"В Україні існує заборонена брати із собою тварин в укриття, але незабаром її мають скасувати... Наказ було створено ще у 2018 році, у якому й закріпили норму про недопуск хвостатих в укриття", — зазначили в Uanimals.
В громадській організації уточнили, що отримали від МВС листа, в якому зазначено, що міністерство підготувало проєкт наказу, після затвердження якого тваринам офіційно дозволять перебувати в укриттях.
"У проєкті наказу також буде передбачено обов'язки людей, які приводять тварин в укриття. Зокрема, люди будуть зобов'язані зробити так, щоб тварина не становила небезпеки для інших людей та тварин і не пошкодила майно", — повідомили в Uanimals.
Чому так довго чекали з подібним дозволом
Звернути увагу на цю проблему змусив випадок у Києві, коли двох школярів з твариною на руках не пустили в укриття. З'ясувалось, що це були діти загиблого бійця "Азову" Юрія Овчинникова.
Працівники школи, до укриття якої не впустили дітей з собакою, мотивували це тим, що в інших школярів можлива алергія на хвостатого. Коли ж діти залишились на вулиці, у них над головою збили ракету.
Після цього інциденту зчинився справжній скандал, а МВС спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій розробило відповідний проєкт наказу.
"Зараз запропоновані зміни мають розглянути і прокоментувати інші органи (перелік цих органів неконкретизований), а потім їх зможуть ухвалити", — наголосили в Uanimals.
Нагадаємо, рятувальники Одеси звільнили з пастки кота, який застряг в автомобілі. Наразі з твариною все гаразд.
Ми також повідомляли, що Кабмін ухвалив Постанову про запуск проєкту з запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Проєкт має на меті зняти монополію державних клінік на цей процес.
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