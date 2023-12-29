Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Україні переглядають правила щодо перебування тварин в укриттях — деталі arrow

В Україні переглядають правила щодо перебування тварин в укриттях — деталі

29 грудня 2023 13:16
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
В Україні переглядають правила щодо перебування тварин в укриттях — деталі
Собака в укритті під час повітряної тривоги. Фото: Telegram-канал "Реальна Війна"
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Тваринам хочуть офіційно дозволити перебувати в підземних укриттях під час повітряних тривог. Міністерство внутрішніх справ підготувало спеціальний наказ, проте власникам тварин доведеться пильнувати за своїми улюбленцями.

Про це повідомила громадська організація із захисту тварин Uanimals.

Читайте також:

Досі в Україні діяла заборона на перебування тварин в укриттях

"В Україні існує заборонена брати із собою тварин в укриття, але незабаром її мають скасувати... Наказ було створено ще у 2018 році, у якому й закріпили норму про недопуск хвостатих в укриття", — зазначили в Uanimals.

В громадській організації уточнили, що отримали від МВС листа, в якому зазначено, що міністерство підготувало проєкт наказу, після затвердження якого тваринам офіційно дозволять перебувати в укриттях.

"У проєкті наказу також буде передбачено обов'язки людей, які приводять тварин в укриття. Зокрема, люди будуть зобов'язані зробити так, щоб тварина не становила небезпеки для інших людей та тварин і не пошкодила майно", — повідомили в Uanimals.

Чому так довго чекали з подібним дозволом

Звернути увагу на цю проблему змусив випадок у Києві, коли двох школярів з твариною на руках не пустили в укриття. З'ясувалось, що це були діти загиблого бійця "Азову" Юрія Овчинникова.

Працівники школи, до укриття якої не впустили дітей з собакою, мотивували це тим, що в інших школярів можлива алергія на хвостатого. Коли ж діти залишились на вулиці, у них над головою збили ракету.

null
Сашко та Богдана із собакою, яких не впустили в укриття. Фото: Фейсбук Тетяни Даниленко

Після цього інциденту зчинився справжній скандал, а МВС спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій розробило відповідний проєкт наказу.

"Зараз запропоновані зміни мають розглянути і прокоментувати інші органи (перелік цих органів неконкретизований), а потім їх зможуть ухвалити", — наголосили в Uanimals.

Нагадаємо, рятувальники Одеси звільнили з пастки кота, який застряг в автомобілі. Наразі з твариною все гаразд. 

Ми також повідомляли, що Кабмін ухвалив Постанову про запуск проєкту з запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Проєкт має на меті зняти монополію державних клінік на цей процес.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі