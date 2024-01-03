Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Украине воздушная тревога — какая угроза arrow

В Украине воздушная тревога — какая угроза

3 января 2024 14:11
обновлено: 14:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине 3 января — угроза ракетного удара
Воздушная тревога
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня около 14:05 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Наблюдается активность тактической вражеской авиации на юго-восточных границах, есть угроза ракетного удара. 

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 3 января

Обновлено 14:21. Мониторинговые каналы и местные СМИ сообщают, что в Днепре слышны взрывы. Официального комментария от власти пока нет.

null

Обновлено 14:19. Ракета в направлении Днепра и Запорожья.

null

Обновлено 14:17. В Воздушных силах предупредили о ракете с юга, которая двигается в направлении Запорожья, Днепра, Кривого Рога.

null

Сегодня после обеда воздушная тревога прозвучала в Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

воздушная тревога в Украине 3 января
Воздушная тревога в Украине 3 января

В Воздушных силах предупреждают об угрозе применения авиационных средств поражения в областях, где объявлена тревога.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях", — говорится в сообщении.

null

Новость дополняется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме