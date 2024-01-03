Воздушная тревога в Украине 3 января — угроза ракетного удара

Воздушная тревога

Сегодня около 14:05 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Наблюдается активность тактической вражеской авиации на юго-восточных границах, есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Обновлено 14:21. Мониторинговые каналы и местные СМИ сообщают, что в Днепре слышны взрывы. Официального комментария от власти пока нет.

Обновлено 14:19. Ракета в направлении Днепра и Запорожья.

Обновлено 14:17. В Воздушных силах предупредили о ракете с юга, которая двигается в направлении Запорожья, Днепра, Кривого Рога.

Сегодня после обеда воздушная тревога прозвучала в Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

Воздушная тревога в Украине 3 января

В Воздушных силах предупреждают об угрозе применения авиационных средств поражения в областях, где объявлена тревога.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях", — говорится в сообщении.

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