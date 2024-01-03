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В Україні повітряна тривога — яка загроза

3 січня 2024 14:11
оновлено: 14:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні 3 січня — загроза ракетного удару
Ракета в небі. Фото: з відкритих джерел
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні близько 14:05 Україною почала ширитися повітряна тривога. Спостерігається активність тактичної ворожої авіації на південно-східних кордонах, є загроза ракетного удару.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 3 січня

Оновлено 14:27. Відбій повітряної тривоги у Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.

повітряна тривога в Україні 3 січня
Повітряна тривога в Україні 3 січня. Фото: скриншот

Оновлено 14:21. Моніторингові канали та місцеві ЗМІ повідомляють, що в Дніпрі чути вибухи. Офіційного коментаря від влади наразі немає. 

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Оновлено 14:19. Ракета у напрямку Дніпра та Запоріжжя. 

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Оновлено 14:17. У Повітряних силах попередили про ракету з півдня, яка рухається в напрямку Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу.

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Сьогодні пообіді повітряна тривога пролунала у Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях. 

повітряна тривога в Україні 3 січня
Повітряна тривога в Україні 3 січня. Фото: скриншот

У Повітряних силах попереджають про загрозу застосування авіаційних засобів ураження в областях, де оголошено тривога. 

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, сьогодні зовсім нещодавно повітряну тривогу оголошували у  Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій областях, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Тоді у Харкові було чутно вибухи. Однак офіційного повідомлення влади немає. 

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