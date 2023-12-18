Воздушная тревога в Украине 18 декабря — угроза ракетного удара

В Украине воздушная тревога — куда летят ракеты
Сегодня в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара. Вражеские цели двигаются в направлении Павлограда Днепропетровской области.
Об этом сообщили в Воздушных силах и мониторинговых каналах.
Воздушная тревога в Украине 18 декабря
Сегодня в 10:36 в Запорожской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара.
В то же время в Воздушных силах и мониторинговых каналах предупредили о ракетах, двигающихся на Павлоград Днепропетровской области.
Впоследствии начала распространяться информация, что в Днепропетровской области прогремели взрывы. Пока неизвестно это работа ПВО или попадания.
Напомним, что оккупанты снова обстреляли Харьковскую область. В течение суток более 20 населенных пунктов региона получили артиллерийские и минометные удары россиян.
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