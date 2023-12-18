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В Украине воздушная тревога — куда летят ракеты

18 декабря 2023 10:43
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Воздушная тревога в Украине 18 декабря — угроза ракетного удара
Российская ракета в небе. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара. Вражеские цели двигаются в направлении Павлограда Днепропетровской области.

Об этом сообщили в Воздушных силах и мониторинговых каналах.

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Воздушная тревога в Украине 18 декабря

Сегодня в 10:36 в Запорожской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара.

воздушная тревога в Украине 18 декабря
Воздушная тревога в Украине 18 декабря. Фото: скриншот

В то же время в Воздушных силах и мониторинговых каналах предупредили о ракетах, двигающихся на Павлоград Днепропетровской области.

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Впоследствии начала распространяться информация, что в Днепропетровской области прогремели взрывы. Пока неизвестно это работа ПВО или попадания.

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Напомним, что оккупанты снова обстреляли Харьковскую область. В течение суток более 20 населенных пунктов региона получили артиллерийские и минометные удары россиян.

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