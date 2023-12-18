Воздушная тревога в Украине 18 декабря — угроза ракетного удара

Российская ракета в небе. Фото: google

Сегодня в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара. Вражеские цели двигаются в направлении Павлограда Днепропетровской области.

Об этом сообщили в Воздушных силах и мониторинговых каналах.

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Сегодня в 10:36 в Запорожской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара.

Воздушная тревога в Украине 18 декабря. Фото: скриншот

В то же время в Воздушных силах и мониторинговых каналах предупредили о ракетах, двигающихся на Павлоград Днепропетровской области.

Впоследствии начала распространяться информация, что в Днепропетровской области прогремели взрывы. Пока неизвестно это работа ПВО или попадания.

Напомним, что оккупанты снова обстреляли Харьковскую область. В течение суток более 20 населенных пунктов региона получили артиллерийские и минометные удары россиян.