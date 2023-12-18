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В Україні повітряна тривога — куди летять ракети

18 грудня 2023 10:43
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Повітряна тривога в Україні 18 грудня — загроза ракетного удару
Російська ракета в небі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні в низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару. Ворожі цілі рухаються в напрямку Павлограда Дніпропетровської області.

Про це повідомили в Повітряних силах та моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні 18 грудня

Сьогодні о 10:36 у Запорізькій та Дніпропетровській областях оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.

повітряна тривога в Україні 18 грудня
Повітряна тривога в Україні 18 грудня. Фото: скриншот

Водночас у Повітряних силах та моніторингових каналах попередили про ракети, які рухаються на Павлоград Дніпропетровської області.

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Згодом почала ширитися інформація, що на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Наразі невідомо чи це роботу ППО, чи влучання. 

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Нагадаємо, що окупанти знову обстріляли Харківщину. Протягом доби понад 20 населених пунктів регіону зазнали артилерійських та мінометних ударів росіян.  

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