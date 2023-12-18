Повітряна тривога в Україні 18 грудня — загроза ракетного удару

Російська ракета в небі. Фото: google

Сьогодні в низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару. Ворожі цілі рухаються в напрямку Павлограда Дніпропетровської області.

Про це повідомили в Повітряних силах та моніторингові канали.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 18 грудня

Сьогодні о 10:36 у Запорізькій та Дніпропетровській областях оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.

Повітряна тривога в Україні 18 грудня. Фото: скриншот

Водночас у Повітряних силах та моніторингових каналах попередили про ракети, які рухаються на Павлоград Дніпропетровської області.

Згодом почала ширитися інформація, що на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Наразі невідомо чи це роботу ППО, чи влучання.

Нагадаємо, що окупанти знову обстріляли Харківщину. Протягом доби понад 20 населених пунктів регіону зазнали артилерійських та мінометних ударів росіян.