Воздушная тревога сейчас 14 ноября - угроза ракетного удара

В Украине воздушная тревога — взлетела вражеская авиация
14 ноября 2023 14:44
Российский МиГ-31К. Фото: google
Сегодня 14 ноября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили о ракетной опасности из-за взлета вражеской авиации.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
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Воздушная тревога в Украине 14 ноября
По всей Украине 14 ноября объявили воздушную тревогу из-за взлета вражеских самолетов МиГ-31К.
В Воздушных силах также предупредили об угрозе ракетного удара.
Напомним, сегодня в ряде областей уже звучала воздушная тревога. Оккупанты пытались атаковать ракетами Кропивницкий, однако силы ПВО ликвидировали вражескую цель.
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