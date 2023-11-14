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В Украине воздушная тревога — взлетела вражеская авиация

14 ноября 2023 14:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога сейчас 14 ноября - угроза ракетного удара
Российский МиГ-31К. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня 14 ноября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили о ракетной опасности из-за взлета вражеской авиации.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Воздушная тревога в Украине 14 ноября

По всей Украине 14 ноября объявили воздушную тревогу из-за взлета вражеских самолетов МиГ-31К.

воздушная тревога в Украине 14 ноября
Воздушная тревога на Украине 14 ноября. Фото: скриншот

В Воздушных силах также предупредили об угрозе ракетного удара.

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Напомним, сегодня в ряде областей уже звучала воздушная тревога. Оккупанты пытались атаковать ракетами Кропивницкий, однако силы ПВО ликвидировали вражескую цель.

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