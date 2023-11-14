Воздушная тревога сейчас 14 ноября - угроза ракетного удара

Российский МиГ-31К. Фото: google

Сегодня 14 ноября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили о ракетной опасности из-за взлета вражеской авиации.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 14 ноября

По всей Украине 14 ноября объявили воздушную тревогу из-за взлета вражеских самолетов МиГ-31К.

Воздушная тревога на Украине 14 ноября. Фото: скриншот

В Воздушных силах также предупредили об угрозе ракетного удара.

Напомним, сегодня в ряде областей уже звучала воздушная тревога. Оккупанты пытались атаковать ракетами Кропивницкий, однако силы ПВО ликвидировали вражескую цель.