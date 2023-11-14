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У Кропивницькому пролунали вибухи — Повітряні сили попереджали про ракети

14 листопада 2023 09:53
оновлено: 10:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вибух у Кропивницькому 14 листопада — в Україні повітряна тривога
Дим від вибухів. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні у Кропивницькому пролунали вибухи. Україною шириться повітряна тривога, є загроза ракетного удару.

Про це повідомили в Повітряних силах

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Вибух у Кропивницькому

Оновлено 10:01. Відбій загрози в областях, де була оголошена тривога. Проте активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні залишається.

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Сьогодні, близько 9:45  у Кропивницькому пролунали вибухи. За попередньою версією моніторингових каналів, було запущено ракету Х-59 з тактичної авіації.

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Напередодні у Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку.

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Водночас у низці областей України оголошена повітряна тривога. Відтак "почервоніли" Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька та Харківська області.

повітряна тривога в Україні 14 листопада
Повітряна тривога в Україні 14 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти атакували Україну ударними  дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Силам ППО вдалося знищити сім "шахедів". 

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