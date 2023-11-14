Вибух у Кропивницькому 14 листопада — в Україні повітряна тривога

Дим від вибухів. Фото: google

Сьогодні у Кропивницькому пролунали вибухи. Україною шириться повітряна тривога, є загроза ракетного удару.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Вибух у Кропивницькому

Оновлено 10:01. Відбій загрози в областях, де була оголошена тривога. Проте активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні залишається.

Сьогодні, близько 9:45 у Кропивницькому пролунали вибухи. За попередньою версією моніторингових каналів, було запущено ракету Х-59 з тактичної авіації.

Напередодні у Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку.

Водночас у низці областей України оголошена повітряна тривога. Відтак "почервоніли" Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька та Харківська області.

Повітряна тривога в Україні 14 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Силам ППО вдалося знищити сім "шахедів".