Вибух у Кропивницькому 14 листопада — в Україні повітряна тривога

У Кропивницькому пролунали вибухи — Повітряні сили попереджали про ракети
Сьогодні у Кропивницькому пролунали вибухи. Україною шириться повітряна тривога, є загроза ракетного удару.
Про це повідомили в Повітряних силах.
Вибух у Кропивницькому
Оновлено 10:01. Відбій загрози в областях, де була оголошена тривога. Проте активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні залишається.
Сьогодні, близько 9:45 у Кропивницькому пролунали вибухи. За попередньою версією моніторингових каналів, було запущено ракету Х-59 з тактичної авіації.
Напередодні у Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку.
Водночас у низці областей України оголошена повітряна тривога. Відтак "почервоніли" Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька та Харківська області.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Силам ППО вдалося знищити сім "шахедів".
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