Взрыв в Кропивницком 14 ноября — в Украине воздушная тревога

В Кропивницком прогремели взрывы — Воздушные силы предупреждали о ракетах
Сегодня в Кропивницком прогремели взрывы. По Украине ширится воздушная тревога, есть угроза ракетного удара.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Взрыв в Кропивницком
Обновлено 10:19. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что взрывы в области — это работа ПВО. В Кропивницком районе сбили вражескую ракету. Все детали выясняются.
Обновлено 10:01. Отбой опасности в областях, где была объявлена тревога. Однако активность вражеской тактической авиации на востоке и юге остается.
Сегодня около 9:45 в Кропивницком прогремели взрывы. По предварительной версии мониторинговых каналов, была запущена ракета Х-59 по тактической авиации.
Накануне в воздушных силах предупреждали о ракетной опасности.
В то же время в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Следовательно, "покраснели" Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая и Харьковская области.
Напомним, сегодня ночью оккупанты атаковали Украину ударными дронами, баллистической и управляемой авиационной ракетами. Силам ПВО удалось уничтожить семь "шахедов".
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