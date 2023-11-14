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В Кропивницком прогремели взрывы — Воздушные силы предупреждали о ракетах

14 ноября 2023 09:53
обновлено: 10:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Взрыв в Кропивницком 14 ноября — в Украине воздушная тревога
Дым от взрывов. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня в Кропивницком прогремели взрывы. По Украине ширится воздушная тревога, есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Взрыв в Кропивницком

Обновлено 10:19. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что взрывы в области — это работа ПВО. В Кропивницком районе сбили вражескую ракету. Все детали выясняются.

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Обновлено 10:01. Отбой опасности в областях, где была объявлена тревога. Однако активность вражеской тактической авиации на востоке и юге остается. 

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Сегодня около 9:45 в Кропивницком прогремели взрывы. По предварительной версии мониторинговых каналов, была запущена ракета Х-59 по тактической авиации.

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Накануне в воздушных силах предупреждали о ракетной опасности.

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В то же время в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Следовательно, "покраснели" Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая и Харьковская области.

воздушная тревога в Украине 14 ноября
Воздушная тревога на Украине 14 ноября. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью оккупанты атаковали Украину ударными дронами, баллистической и управляемой авиационной ракетами. Силам ПВО удалось уничтожить семь "шахедов".

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